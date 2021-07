KKR : A clôturé un fonds immobilier de 2,2 Mds$

(CercleFinance.com) - KKR annonce la clôture définitive de KKR Real Estate Partners Europe II (REPE II) un fonds de 2,2 milliards de dollars axé sur les investissements immobiliers en Europe occidentale.



Au 30 juin 2021, REPE II avait déjà engagé plus de 700 millions de dollars de capital, dans des investissements logistiques et résidentiels.



Le Fonds ciblera les sous-secteurs présentant une dynamique structurelle attractive, notamment la logistique, le résidentiel, le logement étudiant, l'hôtellerie et les bureaux à prestations élevées.



