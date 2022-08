Kingspan : L'UE approuve l'acquisition de Ondura

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition de Ondura, basée en France, par Kingspan, basée au Royaume-Uni.



Kingspan est active dans la fabrication et la commercialisation de panneaux sandwich isolants, de revêtements de sol et de solutions d'éclairage et de ventilation.



Ondura est active dans la fabrication et la commercialisation de systèmes légers de toiture et de solutions d'étanchéité.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.



