Kimberly-Clark : Relèvement des perspectives annuelles

(CercleFinance.com) - Kimberly-Clark relève ses perspectives 2023 de croissance organique, à entre 3 et 5%, et de hausse du BPA ajusté, à entre 10 et 14%, avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 150 points de base au point médian par rapport à l'an dernier.



Au titre de son deuxième trimestre, le fournisseur de produits d'hygiène corporelle a engrangé un BPA ajusté en croissance de 23% à 1,65 dollar, soutenu par une marge d'exploitation ajustée en progression de 190 points de base à 14,2%.



A 5,1 milliards de dollars, ses revenus ont augmenté de 1%, pénalisés par des effets de changes sans lesquels les ventes organiques se sont accrues de 5%, des effets prix et mix favorables ayant plus que compensé une baisse de 3% des volumes.



