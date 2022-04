Kimberly-Clark : Relèvement d'objectif de croissance

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Kimberly-Clark confirme son objectif annuel d'un BPA ajusté entre 5,60 à six dollars, mais vise désormais une croissance organique des ventes de 4 à 6% pour l'ensemble de 2022, contre 3 à 4% auparavant.



Le fournisseur de produits d'hygiène, détenteur des marques Kleenex et Cottonelle, a réalisé au premier trimestre un BPA ajusté en baisse de 25% à 1,35 dollar, pour des ventes en croissance de 7% à 5,1 milliards de dollars (+10% en organique).



'Notre stratégie de croissance fonctionne. De plus, nous continuons de prendre les mesures nécessaires pour atténuer les vents contraires macroéconomiques et restons déterminés à améliorer nos marges au fil du temps', commente son CEO Mike Hsu.



