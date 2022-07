Kimberly-Clark : Objectif de croissance à nouveau relevé

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Kimberly-Clark confirme son objectif annuel d'un BPA ajusté entre 5,60 à six dollars, mais vise désormais une croissance organique des ventes de 5 à 7% pour l'ensemble de 2022, contre 4 à 6% auparavant.



Le fournisseur de produits d'hygiène, détenteur des marques Kleenex et Cottonelle, a réalisé au deuxième trimestre un BPA ajusté en baisse de 9% à 1,34 dollar, pour des ventes en croissance de 7% à 5,1 milliards de dollars (+9% en organique).



'Nos équipes ont enregistré une forte croissance organique des ventes, avec des augmentations dans tous nos segments', commente son PDG Mike Hsu, qui pointe aussi la volatilité continue des marchés et l'inflation importante des coûts des intrants.



