Kimberly-Clark : Les prix en Amérique du Nord vont augmenter

(CercleFinance.com) - Kimberly-Clark a annoncé mercredi son intention de relever ses prix aux Etats-Unis et au Canada entre 5% et 10% afin de compenser une inflation 'significative' au niveau des coûts des matières premières.



Le groupe basé à Dallas précise que les hausses de prix seront majoritairement implantées à la fin du mois de juin et qu'elles concerneront la plupart de ses produits, allant des soins pour bébés au papier-toilette Scott.



Kimberly-Clark fabrique notamment les mouchoirs en papier Kleenex



L'action était en hausse de 1% mercredi à la Bourse de New York, surperformant un indice S&P 500 en progression de 0,5%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.