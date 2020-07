Kimberly-Clark : Dans le vert avec une note de broker

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Wall Street, Kimberly-Clark gagne près de 1% sur les premiers échanges avec le soutien de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 174 à 181 dollars.



'La demande des consommateurs reste forte dans les plus grandes catégories de Kimberly-Clark, les dynamiques de parts de marché s'améliorent, un investissement plus élevé devrait accélérer la croissance en 2021 et les objectifs du groupe sont clairement prudents', juge-t-il.



Pointant aussi un ratio P/E de l'ordre de 18,5 fois, soit une décote de plus de 25% par rapport à ses pairs des soins personnels et ménagers contre 15-20% historiquement, le broker 'voit encore de la marge pour que le titre se revalorise davantage'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.