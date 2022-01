Kimberly-Clark : Baisse de 23% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Kimberly-Clark publie un BPA ajusté en baisse de 23% à 1,30 dollar au titre du quatrième trimestre 2021, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté en repli de 20% à 611 millions, plombé par des coûts plus élevés de matières premières, ainsi que de distribution et d'énergie.



Les revenus du fournisseur de produits d'hygiène, détenteur -entre autres- des marques Kleenex et Cottonelle, se sont accrus de 3% à cinq milliards de dollars, en données publiées comme en organique, dont un effet prix de 2% et un effet mix produits de 1%.



Affichant sur l'année 2021 un BPA ajusté de 6,18 dollars et une baisse organique des revenus de 1%, il vise pour 2022 un BPA ajusté entre 5,60 et six dollars, et des revenus en hausse organique de 3 à 4%. Son conseil a en outre approuvé une hausse de 1,8% du dividende trimestriel.



