Kimberly-Clark : Baisse de 14% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Kimberly-Clark dévoile un BPA ajusté du troisième trimestre 2022 à 1,40 dollar, en baisse de 14% en comparaison annuelle, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation de 655 millions, en recul de 12% par rapport à une base ajustée un an auparavant.



A 5,1 milliards de dollars, les revenus du fabricant de produits d'hygiène ont augmenté de 1%, mais avec une croissance organique de 5%, des hausses de prix ayant largement compensé une contraction de 5% des volumes écoulés.



Kimberly-Clark continue de viser une croissance organique de ses ventes de 5 à 7% pour l'ensemble de l'année 2022, ainsi qu'un BPA ajusté se situant dans le bas d'une fourchette-cible allant de 5,60 à six dollars.



