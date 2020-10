Kellogg : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Kellogg indique relever ses objectifs annuels, tablant désormais sur un BPA ajusté en hausse d'environ 2% à changes constants (et non plus en baisse d'environ 1%) et une croissance organique des revenus de l'ordre de 6% (au lieu d'environ 5%).



Le groupe agroalimentaire a dévoilé un BPA ajusté en baisse de 11,7% à 91 cents au titre du troisième trimestre, niveau dépassant néanmoins les attentes du marché, et un profit opérationnel ajusté en retrait de 9,7% à 400 millions de dollars.



Les revenus ont augmenté de 1,7% à 3,43 milliards de dollars, avec une croissance de 4,5% en organique, la demande pour des produits de consommation domestique ayant été soutenue par les mesures liées à la pandémie.



