Kellogg : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Kellogg relève ses objectifs annuels, pour viser désormais des croissances à taux de changes constants d'environ 2% pour son BPA ajusté, de 4-5% pour son profit opérationnel ajusté, et une croissance organique de l'ordre de 7-8% de ses revenus.



Le groupe agroalimentaire dévoile un BPA ajusté à taux de changes constants en hausse de 7,9% à 1,23 dollar au titre du deuxième trimestre 2022, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté en augmentation de 9,9% à 546 millions.



Le spécialiste dans les céréales pour petit déjeuner a vu ses revenus augmenter de 8,7% à 3,86 milliards (+12,2% en organique), une progression soutenue entre autres par un redressement plus rapide que prévu pour les céréales en Amérique du Nord.



