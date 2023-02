Kellogg : Hausse de 17% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe agroalimentaire Kellogg dévoile un BPA ajusté à taux de changes constants en hausse de 16,9% à 0,97 dollar au titre des trois derniers mois de 2022, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté accru de 20% (toujours hors effets de changes) à 434 millions.



Le spécialiste des céréales pour petit déjeuner a vu ses revenus augmenter de 12% à 3,83 milliards de dollars (+16,2% en organique), une progression soutenue par des effets prix et mix positifs, ainsi qu'une dynamique soutenue des snacks et des marchés émergents.



Affichant en 2022 un BPA ajusté accru de 5,3% à changes constants, il l'anticipe en retrait de 2 à 4% pour 2023, malgré les prévisions d'une hausse de 7-9% du profit opérationnel ajusté hors effets de changes et d'une croissance organique des ventes de 5-7%.



