Kellogg : Baisse de 13% du BPA ajusté au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Kellogg dévoile un BPA ajusté à taux de changes constants en baisse de 12,9% à 1,08 dollar au titre du deuxième trimestre 2021, pour des revenus en augmentation de 2,6% à 3,55 milliards de dollars (-0,4% en organique).



Pour l'ensemble de 2021, le groupe agroalimentaire confirme tabler sur un BPA ajusté à taux de changes constants en hausse de l'ordre de +1 ou +2%, pour une croissance organique des revenus de 0-1% désormais attendue, au lieu d'une stabilité anticipée précédemment.



