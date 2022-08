Just Eat Takeaway : Entouré après une cession d'actifs

(CercleFinance.com) - Just Eat Takeaway s'envole de 29% à Amsterdam, le groupe de restauration à domicile ayant conclu un accord définitif pour vendre sa participation d'environ 33% dans iFood à Prosus en échange d'une contrepartie en espèces pouvant atteindre 1,8 milliard d'euros.



Ce montant comprendra 1,5 milliard en espèces à la clôture et une contrepartie différée, conditionnelle à la performance du secteur de la livraison de repas en ligne au cours des douze prochains mois, pouvant atteindre 300 millions d'euros.



'Just Eat Takeaway reste concentré sur l'amélioration de sa rentabilité et sur une allocation disciplinée du capital. Elle conservera le produit de la transaction afin de maintenir la solidité de son bilan et de rembourser les échéances de sa dette à venir', explique-t-elle.



La société confirme à nouveau ses prévisions telles qu'elles figurent dans ses résultats semestriels 2022 le 3 août 2022. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2022, à condition que la résolution ait été adoptée lors de sa prochaine AGE.



