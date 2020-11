Julius Baer : Vers un accord avec la Justice des Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Julius Baer indique avoir conclu un accord de principe avec les autorités états-uniennes dans le cadre des enquêtes visant la banque et son rôle dans la célèbre affaire de la FIFA.



Le gestionnaire de fonds suisse a déclaré avoir provisionné 79,7 millions de dollars dans le cadre d'un accord de trois ans avec le ministère de la Justice (DOJ) des Etats-Unis. Cette somme sera inscrite au titre de l'exercice financier 2020.



Les enquêtes se sont concentrées sur le blanchiment d'argent et la corruption impliquant des responsables et des affiliés de la FIFA depuis 2015, impliquant également des médias sportifs et des sociétés de marketing associés.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.