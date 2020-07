Julius Baer : Une nouvelle unité d'investissement privé

(CercleFinance.com) - La banque privée suisse Julius Baer a créé une nouvelle unité pour lancer une offre pour les investissements privés pour ses clients ultra fortunés.



La nouvelle offre, qui concerne les investissements en dehors du marché boursier traditionnel, est conçue pour ses clients de banque privée très riches à la recherche d'opportunités d'investissement dans des actifs non cotés ou non liquides, a déclaré le gestionnaire de patrimoine.



L'unité sera dirigée par Giuseppe De Filippo d'UBS, qui rejoindra la banque, ainsi qu'une équipe de plusieurs experts le 1er octobre, a déclaré Julius Baer.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer