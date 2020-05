Julius Baer : Point d'activité salué en Bourse

(CercleFinance.com) - Julius Baer prend plus de 3,5% à Zurich, suite à un point d'activité de la banque privée qui a vu sa marge avant impôts ajustée s'améliorer de 35 points de base sur les quatre premiers mois de 2020, contre un gain de 22 pb sur l'ensemble de 2019.



Ses actifs sous gestion ont reculé de 8% sur un an, à 392 milliards de francs suisses à la fin du mois d'avril, l'afflux d'argent frais ayant été plus que contrebalancé par la performance de marché négative et l'appréciation du franc suisse.



'Il est clairement trop tôt pour évaluer avec certitude l'impact de la crise du Covid-19 sur l'économie mondiale, les marchés financiers et les résultats de Julius Baer sur le reste de 2020', prévient son directeur général Philipp Rickenbacher.



