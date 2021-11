Julius Baer : Les actifs gérés déçoivent, le titre chute

(CercleFinance.com) - Le titre Julius Baer perdait plus de 3% lundi matin à la Bourse de Zurich après que la banque privée suisse a fait état d'un afflux d'actifs moins important que prévu sur les dix premiers mois de l'année.



Au 31 octobre, le spécialiste de la gestion de fortune affichait des actifs sous gestion d'un total de 484 milliards de francs suisses, soit une hausse de 12% d'une année sur l'autre.



Les analystes d'UBS font toutefois remarquer que ce chiffre est inférieur de 2% aux prévisions du consensus, une contre-performance qu'ils soupçonnent d'être liée à des afflux décevants dans les pays émergents.



La marge brute de l'établissement s'est par ailleurs tassée à environ 82 points de base, contre 88 points à la fin de l'an dernier.



Julius Baer explique que le ralentissement constaté au niveau de l'activité des clients depuis le printemps s'est prolongé au mois d'octobre, tout en soulignant que les niveaux du mois de novembre augurent d'un redressement sur les deux derniers mois de l'année.



Dans une note de réaction, les analystes d'UBS ne manquent pas de s'interroger sur ces performances en dents de scie.



'Nous pensons que les débats ayant trait à la dépendance de la banque envers les sources de revenus les plus volatiles pourraient réapparaître', font-ils valoir dans une note.



Vers 11h00, l'action Julius Baer perdait plus de 3,4%, ce qui ramène à quelque 18,8% la progression du titre depuis le début de l'année contre +34% pour l'indice regroupant les valeurs bancaires européennes sur la même période.



