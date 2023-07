Julius Baer : Entouré pour un 1er semestre solide

(CercleFinance.com) - Julius Baer bondit de plus de 7% à Zurich, entouré pour la publication par la banque privée d'un BPA ajusté en augmentation de 16% à 2,63 francs suisses au titre des six premiers mois de 2023, marquant un 'bon départ dans le nouveau cycle stratégique'.



A 2,03 milliards de francs, son résultat d'exploitation a augmenté de 9% en glissement annuel, 'l'impact positif de la hausse des taux d'intérêt ayant plus que compensé la baisse des revenus nets de commissions', selon le groupe helvétique.



Les actifs sous gestion ont progressé de 4% à 441 milliards de francs suisses, une croissance qui s'explique principalement par l'évolution positive nette des marchés boursiers et obligataires mondiaux et par des entrées nettes d'argent frais de 7,1 milliards.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.