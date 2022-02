Julius Baer : Délaissé après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Julius Baer lâche plus de 5% à Zurich, après la publication par la banque spécialisée en gestion de fortune, d'un bénéfice net ajusté (hors éléments liés aux fusions et acquisitions) en hausse de 20% à 1,14 milliard de francs suisses pour l'année 2021, soit 5,34 francs par action.



Elle revendique des actifs sous gestion de 482 milliards de francs, en hausse de 11%, avec un afflux net d'argent frais en croissance de 30% à 20 milliards, ainsi qu'un ratio coûts/produits ajusté amélioré à 63,8% grâce à son programme de réduction des coûts structurels.



Julius Baer ajoute que son conseil d'administration a décidé d'une augmentation de 49% de son dividende ordinaire à 2,60 francs suisses par action proposé pour 2021, ainsi que d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 400 millions de francs.



