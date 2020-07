Julius Baer : Bénéfice record pour le premier semestre

(CercleFinance.com) - Julius Baer a annoncé un bénéfice record pour le premier semestre, grâce à des commissions de courtage plus élevées suite à une forte augmentation des volumes de transactions.



La banque privée suisse a déclaré que son bénéfice net ajusté avait augmenté de 34% pour atteindre 524 millions de francs suisses au premier semestre 2020, le plus élevé de l'histoire du groupe zurichois.



Julius Baer a déclaré que la performance était tirée par l'évolution de l'environnement du marché due au Covid-19, y compris une volatilité du marché beaucoup plus importante, qui a entraîné une forte augmentation de l'activité des clients dans les dévises, les dérivés et les métaux précieux, ainsi que des revenus plus élevés des produits structurés.



'Les résultats exceptionnels du premier semestre 2020 démontrent la force et la résilience de notre modèle de gestion de patrimoine', a déclaré le DG Philipp Rickenbacher.



Julius Baer a déclaré avoir enregistré 5 milliards de francs suisses d'argent frais net au premier semestre, avec des contributions positives nettes particulièrement fortes de clients domiciliés en Europe (Allemagne, Royaume-Uni et Irlande, Luxembourg).



