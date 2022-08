Johnson Controls : Prévisions de BPA annuel abaissées

(CercleFinance.com) - Johnson Controls prend 2% malgré un léger abaissement de ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2021-22 à entre 2,98 à 3,02 dollars, comparativement à 2,95-3,05 dollars auparavant, abaissement lié à des vents contraires en matière de changes.



Le groupe d'équipements pour le bâtiment affiche un BPA ajusté de 0,85 dollar au titre de son troisième trimestre comptable, en hausse de 3%, pour un chiffre d'affaires de 6,6 milliards, en progression de 4% (+8% en organique).



'La forte demande a persisté alors que nos clients se tournent vers nous pour des solutions de construction saines, intelligentes et durables', a déclaré son PDG George Oliver, qui pointe aussi un carnet de commandes record de 11,1 milliards de dollars.



