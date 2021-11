Johnson Controls : Le titre progresse après les résultats

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1,2% à la Bourse de News York. Jefferies réitère son conseil à l'achat sur le titre et son objectif de 90 $ après la publication des résultats du groupe.



L'analyste estime que Johnson Controls a publié des résultats qui sont dans l'ensemble conformes aux attentes et a fourni des prévisions pour l'exercice 2022 qui se rapprochent du consensus.



' Les résultats sont liés à la forte dynamique des activités de rénovation et les nouvelles constructions, ce qui devrait stimuler la demande jusqu'en 2022 ' indique le bureau d'analyses.



' Malgré l'inflation record des matières premières, la société a été positive en termes de prix/coûts au cours du trimestre et prévoit que cela se poursuive au cours de l'exercice 2022 ' rajoute Jefferies.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.