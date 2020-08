JM Smucker's : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - JM Smucker's indique relever ses objectifs pour l'ensemble de son exercice 2020-21, anticipant désormais un BPA ajusté entre 8,20 et 8,60 dollars (et non plus entre 7,90 et 8,30 dollars) et une croissance des revenus entre 0 et 1% (et non plus entre -2 et -1%).



Le groupe agroalimentaire -qui détient notamment les cafés Folgers- explique que ce relèvement reflète une consommation à domicile élevée et un restockage par les distributeurs observés au cours de son premier trimestre comptable.



Sur cette période close fin juillet, JM Smucker's a vu son BPA augmenter de moitié à 2,37 dollars, pour des revenus en croissance de 11% à 1,97 milliard de dollars grâce à des effets volume et mix favorables.



