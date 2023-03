Jetblue : Se fournira en SAF chez Shell

(CercleFinance.com) - JetBlue et Shell Aviation ont annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration portant sur un approvisionnement supplémentaire en carburant aviation durable (SAF) à l'aéroport international de Los Angeles, visant un début de livraison au premier semestre 2023.



Selon les termes de l'accord, JetBlue devrait prendre livraison de 10 millions de gallons de SAF mélangé à Los Angeles au cours des deux prochaines années avec une option pour acheter jusqu'à 5 millions de gallons supplémentaires au cours de la troisième année.



'L'implication de Shell est une validation du potentiel du marché SAF et souligne à quel point la transition SAF de notre industrie est essentielle pour établir un avenir de vol plus durable', a déclaré Robin Hayes, président-directeur général de JetBlue.



Shell a annoncé son ambition de vendre 10 % de son kérosène sous forme de SAF d'ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, Shell renforce les capacités de la chaîne d'approvisionnement pour mélanger, manipuler et distribuer les SAF et permettre à un plus grand nombre de clients d'y accéder.



