JetBlue : Présente les avantages de la fusion avec Spirit

(CercleFinance.com) - JetBlue a publié des données actualisées qui confirment le rôle perturbateur de la compagnie aérienne sur les transporteurs historiques dominants et l'impact pro-concurrentiel que la fusion avec Spirit aura sur l'industrie.



D'après l'analyse, JetBlue est trois fois plus efficace que Spirit pour faire baisser les tarifs des concurrents. ' En s'associant à Spirit, JetBlue pourra faire baisser les tarifs des transporteurs traditionnels sur un plus grand nombre d'itinéraires, ce qui profitera à un plus grand nombre de voyageurs que si JetBlue et Spirit continuaient d'opérer en tant qu'indépendantes.



Toujours selon l'étude, JetBlue et Spirit sont principalement en concurrence avec d'autres transporteurs, et non entre elles et les cessions proposées réduiront encore un peu plus ce chevauchement limité.



Enfin, la combinaison JetBlue-Spirit serait une solution au manque de concurrence des quatre grandes compagnies aériennes.



D'après les données, JetBlue-Spirit ne détiendra qu'environ 9 % de parts de marché, contre 16 à 24 % pour chacune des quatre plus grandes compagnies aériennes, mais l'échelle supplémentaire et la capacité de croissance se traduiront par une concurrence significative.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.