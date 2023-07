JetBlue : Prépare la fin de l'alliance avec American Airlines

(CercleFinance.com) - American Airlines et JetBlue annoncent travailler de concert afin de préparer la fin de leur alliance, dite Northeast Alliance.



Par conséquent, American Airlines (AA) indique que les vols en partage de code entre American et JetBlue ne seront plus disponibles à la vente à partir du 21 juillet.



'Ce n'est que la première étape du processus de liquidation qui aura lieu au cours des prochains mois. Nous continuerons à travailler avec l'équipe JetBlue pour nous assurer que les clients qui ont des réservations en partage de code peuvent voyager de manière transparente sans perturber leurs plans de voyage', indique AA.



Pour rappel, la semaine dernière, JetBlue avait annoncé mettre un terme à son alliance avec AA, après qu'un tribunal américain a jugé ce partenariat comme non-concurrentiel. JetBlue avait décidé de ne pas faire appel de cette décision et de se concentrer sur son projet de rapprochement avec Spirit Airlines.



