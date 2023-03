JetBlue : Nouveaux services au départ d'Orlando

(CercleFinance.com) - JetBlue a annoncé aujourd'hui un nouveau service sans escale entre l'aéroport international d'Orlando (MCO) et deux des principales destinations des Caraïbes.



JetBlue volera d'Orlando à Punta Cana, République dominicaine et Santiago, République dominicaine. Après sa combinaison prévue avec Spirit, JetBlue prévoit d'atteindre 200 vols par jour à Orlando d'ici 2027.



' Nous sommes heureux de vous faire part de nos plans pour générer plus de croissance et plus d'emplois en Floride grâce à notre combinaison avec Spirit ', a déclaré Robin Hayes, directeur général de JetBlue.



JetBlue estime que son plan permettrait d'ajouter environ 350 nouveaux emplois dans les opérations aéroportuaires de la compagnie aérienne à Orlando.



' Punta Cana et Santiago sont les deux principales destinations des Caraïbes, mais les options pour y arriver sont limitées pour les clients d'Orlando aujourd'hui ', a déclaré David Jehn, vice-président, planification du réseau et partenariats, JetBlue. ' Ces nouveaux itinéraires et ceux qui seront rendus possibles avec Spirit, nous permettront d'offrir plus de croissance et de connectivité. '



