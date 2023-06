JetBlue : Étend son réseau dans les Caraïbes

(CercleFinance.com) - JetBlue annonce aujourd'hui son intention de poursuivre son expansion aux États-Unis et dans les Caraïbes et ouvre deux nouvelles destinations.



Cette année, JetBlue proposera ainsi des vols sans escale vers deux nouvelles destinations au départ de l'aéroport JFK de New York: l'aéroport Robert Llewellyn Bradshaw à Saint-Kitts-et-Nevis et l'aéroport Philip S.W. Goldson à Belize City, Bélize.



JetBlue est également sur le point de lancer un service entre l'aéroport de Los Angeles et l'aéroport Lynden Pindling (NAS) à Nassau, aux Bahamas ; l'aéroport international Boston Logan et l'aéroport international Maurice Bishop à la Grenade ; et l'aéroport international d'Orlando et l'aéroport international de Raleigh-Durham en Caroline du Nord.



' Ces nouvelles routes permettront à JetBlue d'offrir encore plus de croissance et de connectivité vers des destinations populaires, tout en renforçant la présence significative de la compagnie aérienne en Amérique latine et dans les Caraïbes', a déclaré David Jehn, vice-président, planification du réseau et partenariats, JetBlue.







