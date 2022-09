Jetblue : Achète le carburant durable d'Air Company

(CercleFinance.com) - JetBlue va acheter 25 millions de gallons du carburant d'aviation durable (SAF) innovant Airmade d'Air Company sur cinq ans.



Air Company a développé et déployé un processus en une seule étape pour la production de carburant dérivé du CO2 en utilisant de l'électricité renouvelable pour créer son nouveau produit de carburant d'aviation durable (SAF) AIRMADE.



Air Company rejoint la liste croissante de partenariats SAF de JetBlue, qui avance dans son objectif de convertir 10 % de son utilisation totale de carburant en SAF d'ici 2030.



' La SAF est l'une des solutions les plus prometteuses actuellement disponibles pour réduire les émissions de l'aviation ', a déclaré Sara Bogdan, directeur de la durabilité et de la gouvernance sociale environnementale, JetBlue.



' Notre objectif est de créer des solutions qui fonctionnent avec l'environnement, plutôt que contre lui ', explique Gregory Constantine, directeur général et cofondateur d'Air Company. ' Notre SAF dérivé du CO2 a la capacité non seulement de brûler de manière neutre, mais aussi d'exploiter une ressource infinie comme matière première. '



