Jeronimo Martins : Bénéfice net en hausse de 8% en 2019

(CercleFinance.com) - Le groupe portugais Jeronimo Martins a enregistré une augmentation de son bénéfice net pour 2019 dans une année qu'il a qualifiée de 'remarquable', au cours de laquelle toutes ses activités ont enregistré une croissance de leurs ventes et de leurs bénéfices.



Le plus grand détaillant alimentaire en Pologne et le deuxième au Portugal a déclaré un bénéfice net en hausse de 8% à 433 millions d'euros l'an dernier, tandis que le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a augmenté de près de 9% à 1,05 milliard d'euros.



'2019 a été une année de performance remarquable à tous les niveaux, confirmée par une forte croissance des ventes et des résultats de toutes les activités, qui a permis de dépasser, pour la première fois, la barre de l'EBITDA de 1 milliard d'euros', a précisé le groupe.



Comme annoncé précédemment, le chiffre d'affaires progresse de 7,5% à 18,6 milliards d'euros, avec une croissance à périmètre constant de 5,3%.



Jeronimo Martins a déclaré qu'il avait 'des raisons de regarder avec confiance l'année 2020', prévoyant une nouvelle année de croissance rentable et durable pour ses activités.



