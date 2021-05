ITV : L'UE autorise l'acquisition de Freesat avec Channel 4

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Freesat (UK) par Channel 4 Television conjointement avec la British Broadcasting Corporation (BBC) et ITV Network, toutes établies au Royaume-Uni.



Freesat est une coentreprise actuellement contrôlée par la BBC et ITV. Freesat fournit une plateforme de diffusion par satellite à environ 1,1 million de foyers.



La Commission a conclu que l'opération ne soulevait aucun problème de concurrence, car il n'y a aucun chevauchement horizontal ou vertical entre les activités de Channel 4 et de Freesat.



