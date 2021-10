ITV : L'UE autorise l'acquisition de Digital UK

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de Digital UK par Channel 5, ainsi que les membres actuels de contrôle de Digital UK, la British Broadcasting Corporation (BBC), ITV Network et Channel 4, tous du Royaume-Uni.



Digital UK fournit des services permettant une diffusion en clair ('FTA') sur un réseau de télévision numérique terrestre et une distribution de contenu audiovisuel par protocole Internet au Royaume-Uni.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence, étant donné l'absence de chevauchements horizontaux et de liens verticaux entre les activités de Channel 5 et de Digital UK.



