Intesa SanPaolo : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Milan, Intesa SanPaolo prend plus de 2% avec le soutien de propos favorables d'UBS, qui réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 2,7 à 2,85 euros sur le titre de l'établissement financier italien.



Selon le broker, les derniers résultats dévoilés par le groupe 'cochent toutes les cases'. 'Le risque sur les bénéfices est orienté à la hausse, les rachats d'actions sont confirmés et les objectifs de CET1 sont rassurants', juge-t-il ainsi.



