Intesa Sanpaolo : Bien orienté avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Intesa Sanpaolo prend plus de 1% et surperforme ainsi la tendance à Milan avec le soutien de propos d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe bancaire, avec un objectif de cours porté de trois à 3,4 euros.



Jugeant la publication au titre du premier trimestre 'rassurante sur les principaux points clés opérationnels, le capital/retour à l'actionnaire, la liquidité et l'exposition russe', le broker relève ses estimations de résultat net de 12% en moyenne sur 2023-25.



