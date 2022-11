Intesa Sanpaolo : Bien orienté après trimestriels

(CercleFinance.com) - Intesa Sanpaolo gagne près de 2% à Milan, après la publication d'un bénéfice net de 4,37 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de l'année, en excluant des dépréciations pour 1,3 milliard sur la Russie et l'Ukraine.



L'établissement financier italien se dit ainsi pleinement en ligne avec son plan d'activité 2022-25, qui vise plus de cinq milliards de bénéfice net pour l'ensemble de l'année en cours. En données publiées, son résultat net s'est établi à 3,28 milliards.



Ajoutant que son plan d'activité avance à vitesse de croisière, Intesa Sanpaolo confirme son objectif de 6,5 milliards d'euros de bénéfice net en 2025, avec du potentiel supplémentaire dérivant notamment de la hausse des taux d'intérêts.



