Intertek : Plombé par une dégradation de conseil

(CercleFinance.com) - Intertek lâche 4% à Londres, pénalisé par une dégradation de conseil chez Stifel de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours réduit de 6500 à 5500 pence, le broker ne considérant plus comme valide les piliers clés de sa thèse positive sur le titre.



'L'exposition à la Chine devrait particulièrement impacter la rentabilité, qui ne devrait pas être compensée par le vent favorable du secteur pétro-gazier étant donné l'effet mix dilutif', estime-t-il ainsi au sujet du groupe de services d'inspection et de certification.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.