Intertek : En repli de 2%, un analyste abaisse ses prévisions

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 2% cet après-midi et affiche une baisse d'environ 6% en une semaine.



Compte tenu de la situation en Chine, Oddo abaisse ses chiffres de croissance organique sur mai-juin pour Products (63 % du CA) avec la poursuite des fermetures à Shanghai (25 % du CA en Chine) qui devraient entrainer la perte de 50% des revenus au mois de juin.



' Nous attendons désormais une croissance organique de 2.5%e (vs +10%e auparavant) entrainant une croissance de 3.8%e sur le S1 ' annonce Oddo.



Le groupe a précisé que l'activité en Chine (20% du CA) devrait se normaliser au mois de juillet et s'attend à un effet catch up au 2ème semestre.



' Au global, nous tablons sur 15.2% de marge au S1 2022, vs 15.2% en 2021, 12,6% en 2020 et 17.3% en 2019. Sur l'année, un fort pricing power, un contrôle des coûts et des gains de productivité devraient permettre au groupe d'améliorer ses marges ' indique Oddo.



' Le groupe se dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2022 malgré l'impact des lockdowns en Chine '.



Oddo est plutôt en ligne avec le consensus sur 2022 et maintient son opinion Neutre et son objectif de cours de 6000 p.



