InterContinental : Plombé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - InterContinental Hotels lâche plus de 3% à Londres, plombé par une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver' sur le titre de la chaine hôtelière, malgré un objectif de cours relevé de 5400 à 6000 pence.



S'il 'continue d'apprécier son modèle d'activité résilient, sa forte génération de cash et sa solide expérience démontrée en termes d'allocation de capitaux', le broker 'ne voit pas beaucoup de catalyseurs à venir après la performance récente du titre'.



