InterContinental Hotels : Soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - InterContinental Hotels Group (IHG) prend près de 3% à Londres, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 5000 à 5575 pence sur l'action de la chaine hôtelière britannique.



'Les données montrent qu'IHG est sur le point de connaitre une reprise des nouvelles signatures pour stimuler une plus grande croissance en unités', souligne le broker, qui voit une réévaluation 'avec la dynamique des bénéfices et une inflexion du pipeline'.



