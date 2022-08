InterContinental Hotels : Dividende et rachats d'actions

(CercleFinance.com) - InterContinental Hotels Group cède 1% à Londres, malgré l'annonce de la reprise du versement d'un dividende semestriel de 43,9 cents par action (soit 10% de plus qu'il y a trois ans) et le lancement d'un programme de rachats d'actions pour 500 millions de dollars.



Sur les six premiers mois de 2022, la chaine hôtelière britannique a vu son BPA ajusté tripler à 1,22 dollar et son profit opérationnel doubler à 377 millions de dollars, pour des revenus en croissance de 49% à 840 millions (+53% en données sous-jacentes).



'Notre activité a profité d'une demande accrue en voyages sur la plupart de nos marchés, ce qui a porté notre RevPAR (revenu par chambre disponible) à un niveau très proche de ceux d'avant la pandémie au deuxième trimestre', souligne le CEO Keith Barr.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende