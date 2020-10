InterContinental : En retrait après son point d'activité

(CercleFinance.com) - InterContinental Hotels Group perd plus de 1% à Londres, après un point d'activité au titre du troisième trimestre marqué par un RevPAR (revenu par chambre disponible) en baisse de 53,4%, du fait d'un recul du taux d'occupation de 30 points en comparaison annuelle.



La chaine hôtelière haut de gamme souligne néanmoins que son taux d'occupation s'est amélioré en rythme séquentiel, passant de 25% au deuxième trimestre à 44% au troisième, et que seuls 199 établissements (3% de l'ensemble) restaient fermés au 30 septembre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.