ING : Sortie du BEL20 le 22 mars

(CercleFinance.com) - A l'issue de la revue annuelle de ses indices de la Bourse de Bruxelles, Euronext fait part de l'entrée du concepteur de semiconducteurs Melexis et du gestionnaire de réseau de transport d'électricité Elia au sein de l'indice-phare BEL20.



Ces deux valeurs remplaceront la banque ING Group et la société de solutions de visualisation et d'affichage Barco, ce dernier devant rejoindre l'indice BEL Mid. Les modifications dues à cette révision seront effectives à partir du lundi 22 mars.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.