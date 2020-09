ING : Résilient avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - ING Group reste stable à Amsterdam et résiste ainsi à la tendance sur l'AEX (-2%) avec le soutien d'un relèvement d'opinion chez Crédit Suisse de 'neutre' à 'surperformance', assorti d'un relèvement d'objectif de cours de 7,5 à neuf euros.



Dans une note sur les valeurs bancaires européennes, le broker déclare 'observer quelques opportunités nouvelles parmi les banques lourdement dévalorisées avec des niveaux de capital élevés', et ainsi passer à 'surperformance' sur le titre du Néerlandais.



