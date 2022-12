ING : Réorganisation du directoire avec un départ

(CercleFinance.com) - ING a annoncé jeudi qu'il allait regrouper les rôles de responsables de ses activités de banque de détail, de marchés 'leaders' et de marchés de croissance du fait du prochain départ de l'un de ses cadres.



Aris Bogdaneris, l'actuel responsable de la banque de détail et des marchés en croissance, a prévu de quitter le directoire du groupe bancaire néerlandais le 15 mai prochain afin de poursuivre d'autres opportunités de carrière.



C'est Pinar Abay, l'actuelle responsable des marchés dits 'leaders', qui reprendra ses fonctions, ce qui signifie qu'elle s'occupera désormais de l'Australie, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'Espagne et de la Turquie.



L'ancienne consultante de chez McKinsey prenait déjà en charge, depuis début 2020, les marchés des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg.



Autre départ en vue, celui du directeur de la technologie Ron van Kemenade, qui quittera le groupe à la fin du mois de mai pour rejoindre la banque britannique Lloyds. Le nom de son successeur n'a pas encore été arrêté.



