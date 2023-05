ING : Rebond du titre, un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 2% en fin de journée profitant de l'analyse positive de Credit Suisse.



Le bureau d'analyses réaffirme son opinion 'surperformance' sur ING avec un objectif de cours remonté à 16 euros, dans le sillage d'une augmentation de ses attentes de BPA pour 2023 et 2024, ainsi que de rachats d'actions pour les années 2023 à 2025.



Le broker rappelle que la banque néerlandaise a dévoilé un bénéfice net meilleur que prévu pour le premier trimestre, grâce à un dépassement des attentes à la fois pour ses revenus, ses coûts et ses provisions.



Pointant des tendances toujours positives, Credit Suisse pense que le revenu net d'intérêts est sur la bonne voie pour être supérieur à 16,8 milliards d'euros en 2023 et bien au-dessus des 17 milliards en 2024, des seuils supérieurs aux consensus.



