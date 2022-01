ING : Rachats d'actions quasi-symboliques la semaine dernière

(CercleFinance.com) - ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions pour 1744 millions d'euros annoncé le 1er octobre dernier, il n'a racheté que 1.383 actions du 27 au 31 décembre, au prix moyen de 12,26 euros soit un montant de plus de 16.950 euros.



Par comparaison, il avait racheté 12,8 millions d'actions la semaine précédente, pour plus de 152,5 millions d'euros. Le nombre total d'actions rachetées dans le cadre de ce programme se monte à ce jour aux environs de 127,6 millions, pour un montant total de 1,6 milliard d'euros.



