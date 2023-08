ING : Progression de 83% du résultat net trimestriel

(CercleFinance.com) - ING affiche un résultat net en progression de 83% à 2,15 milliards d'euros au titre du deuxième trimestre 2023, ainsi qu'un profit avant impôts accru de 74% à 3,03 milliards, 'avec une forte croissance des revenus et des coûts du risque faibles'.



'L'environnement actuel des taux d'intérêt a stimulé la croissance des revenus dans les services bancaires de détail et de gros', explique la direction, qui pointe aussi une croissance des prêts et des revenus de commissions plus élevés.



La banque néerlandaise ajoute avoir augmenté sa clientèle à titre principal de 227.000 au cours du trimestre, pour atteindre 14,9 millions, dont une part de clients exclusivement mobiles désormais de 60%, contre 53% un an auparavant.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.