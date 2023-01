ING : Programme de rachat d'actions achevé

(CercleFinance.com) - ING a annoncé vendredi soir avoir achevé son programme de rachat d'actions qui a débuté le 3 novembre dernier : un peu plus de 107 millions d'actions ont ainsi été rachetées à un prix moyen de 11,25 euros, soit une contrepartie totale d'un peu plus de 1,2 milliard d'euros.



Conformément à ce qu'il avait annoncé le 3 novembre, l'établissement financier néerlandais versera à ses actionnaires le solde du montant total de ce programme, soit 297 millions d'euros, sous forme numéraire, le 16 janvier prochain.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.