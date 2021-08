ING : Le titre hésite après des résultats en ligne

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - ING a fait état vendredi de résultats trimestriels jugés en ligne avec les attentes du marché, une publication qui n'entraînait pas beaucoup de remous ce matin en Bourse d'Amsterdam.



Le groupe bancaire néerlandais a annoncé dans la matinée un bénéfice net de 1,46 milliard d'euros sur le deuxième trimestre, à comparer avec un profit de 299 millions d'euros sur la période correspondante un an auparavant.



A titre de comparaison, les analystes tablaient en moyenne sur un profit de 1,1 milliard d'euros.



D'après ING, les résultats ont bénéficié de l'arrivée de nouveaux clients, attirés par les offres digitales mises en place par le groupe, est-il expliqué dans un communiqué.



Le nombre de clients primaires - c'est-à-dire les clients qui disposent d'un compte courant - a ainsi augmenté de 281.000 au cours du trimestre pour désormais se monter à 14 millions.



Abordant la question de la rémunération de ses actionnaires, ING précise qu'il entend distribuer plus de 3,6 milliards d'euros après le 30 septembre, d'abord sous la forme d'un dividende de 0,48 euro devant être versé au mois d'octobre.



Le groupe prévoit ensuite de payer quelque 1,7 milliards d'euros, soit sous la forme d'un dividende en cash ou de rachats d'actions.



A la Bourse d'Amsterdam, l'action affichait de légers gains (+0,4%) en début de matinée après avoir cédé un peu de terrain à l'ouverture.



Depuis le début de l'année, ING gagne près de 46% et surperforme nettement l'indice AEX (+22%).



